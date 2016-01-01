Последние любовники (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.12016, Porto
Драмы, Мелодрамы73 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Одна из последних ролей Антона Ельчина — мелодрама о романе мужчины и женщины, который обречен с самого начала. Джейк — одинокий американец, проходящий обучение в Порту. Там он встречает Мати, научную сотрудницу из Франции. Их знакомство быстро перерастает в совместный ужин, который позже пе�реходит в бурную ночь у нее дома. Джейк безумно влюблен, но Мати не спешит разделять его энтузиазм. Она рассказывает о своем компульсивном расстройстве, и к тому же она все еще находится в отношениях со своим профессором, который сильно ее старше. Их обоих тянет друг к другу, но жизненные обстоятельства слишком сложны, чтобы у их романа было будущее.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГКРежиссёр
Гейб
Клингер
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актриса
Люси
Лука�с
- ПКАктёр
Паулу
Калатре
- ФЛАктриса
Франсуаза
Лебрун
- ФОАктриса
Флори
Оклер
- ДдАктриса
Диана
де Суза
- РПАктриса
Рита
Пинейро
- ЛГСценарист
Ларри
Гросс
- ГКСценарист
Гейб
Клингер
- РАПродюсер
Родриго
Арейас
- СБПродюсер
Соня
Бучман
- ГКПродюсер
Гейб
Клингер
- САХудожница
Сюзана
Абреу
- ГКМонтажёр
Гейб
Клингер
- ДММонтажёр
Джералдин
Манжено
- УГОператор
Уайатт
Гарфилд