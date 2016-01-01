Последние любовники (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Одна из последних ролей Антона Ельчина — мелодрама о романе мужчины и женщины, который обречен с самого начала. Джейк — одинокий американец, проходящий обучение в Порту. Там он встречает Мати, научную сотрудницу из Франции. Их знакомство быстро перерастает в совместный ужин, который позже пе�реходит в бурную ночь у нее дома. Джейк безумно влюблен, но Мати не спешит разделять его энтузиазм. Она рассказывает о своем компульсивном расстройстве, и к тому же она все еще находится в отношениях со своим профессором, который сильно ее старше. Их обоих тянет друг к другу, но жизненные обстоятельства слишком сложны, чтобы у их романа было будущее.



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