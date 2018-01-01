Wink
Последние дни на Марсе
Актёры и съёмочная группа фильма «Последние дни на Марсе»

Режиссёры

Рори Робинсон

Ruairi Robinson
Режиссёр

Актёры

Лив Шрайбер

Liev Schreiber
АктёрVincent Campbell
Элиас Котеас

Elias Koteas
АктёрCharles Brunel
Ромола Гарай

Romola Garai
АктрисаRebecca Lane
Оливия Уильямс

Olivia Williams
АктрисаKim Aldrich
Джонни Харрис

Johnny Harris
АктёрRobert Irwin
Горан Костич

Goran Kostic
АктёрMarko Petrovic
Том Каллен

Tom Cullen
АктёрRichard Harrington
Юсра Варсама

Yusra Warsama
АктрисаLauren Dalby
Патрик Джозеф Бернс

Patrick Joseph Byrnes
АктёрFlight Commander Ellis
Льюис Маклауд

Lewis Macleod
АктёрInfected Voices

Продюсеры

Майкл Кун

Michael Kuhn
Продюсер

Художники

Стивен Лоуренс

Steven Lawrence
Художник

Монтажёры

Питер Ламберт

Peter Lambert
Монтажёр

Операторы

Робби Райан

Robbie Ryan
Оператор

Композиторы

Макс Рихтер

Max Richter
Композитор