Последние дни на Марсе HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

В последние дни пребывания на Марсе астронавты делают поразительное открытие: на собранных ими образцах грунта обнаружились микроскопические следы некой формы жизни. Вскоре землян должен забрать корабль, и оставшиеся часы они решают потратить на сбор дополнительных доказательств.

