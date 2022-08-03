Wink
Фильмы
Последние дни на Марсе HD

Последние дни на Марсе HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Last Days on Mars HD
Ужасы, Приключения94 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В последние дни пребывания на Марсе астронавты делают поразительное открытие: на собранных ими образцах грунта обнаружились микроскопические следы некой формы жизни. Вскоре землян должен забрать корабль, и оставшиеся часы они решают потратить на сбор дополнительных доказательств.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb