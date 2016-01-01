Последнее лицо (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Last Face
Драмы125 мин18+
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Сюжет
Директор международной гуманитарной организации в Африке встречается с врачом гуманитарной помощи во время политической/социальной революции. Вместе им предстоит пережить эти непростые времена.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Шон
Пенн
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Хавьер
Бардем
- БФАктёр
Брэндон
Филлипс
- АСАктриса
Анна
Стрелков
- МДАктёр
Марк
Де Виллерс
- ЭХАктриса
Эми
Харрис-Джонс
- ОБАктёр
Обед
Балой
- КГАктёр
Ксавье
Гишар
- ДКАктёр
Джиджи
Конголо
- ХПАктёр
Хоппер
Пенн
- ЭДСценарист
Эрин
Дигнам
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- БППродюсер
Билл
Полад
- ЭГПродюсер
Эндрю
Голов
- ЭОХудожник
Эндрю
Орландо
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер