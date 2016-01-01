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Последнее лицо

Последнее лицо (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Last Face
Драмы125 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Директор международной гуманитарной организации в Африке встречается с врачом гуманитарной помощи во время политической/социальной революции. Вместе им предстоит пережить эти непростые времена.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее лицо»

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