После пробуждения (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Два парня борются за сердце Вивиан, потерявшей память после аварии. Белла Торн в итальянской мелодраме от создателей франшизы «После».



Вивиан — юная и амбициозная студентка, которая увлекается квантовой физикой и встречается со спортсменом Стивом, одним из лучших членов школьной команды по плаванию. Когда Стив улетает на соревнования в Рим, Вивиан едет вслед за ним. Однако по приезде девушка проводит весь вечер с Роем, спортсменом из команды ее парня. Стремительно зарождающиеся чувства прерывает несчастный случай: Вивиан попадает в аварию и частично теряет память. Теперь у больничной койки девушки дежурят два парня, и оба говорят, что состоят в отношениях с ней. Только вот студентка не помнит, действительно ли до аварии она любила кого-то из них? Чтобы сделать правильный выбор, Вивиан предстоит довериться своему сердцу.



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