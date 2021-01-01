После пробуждения (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Два парня борются за сердце Вивиан, потерявшей память после аварии. Белла Торн в итальянской мелодраме от создателей франшизы «После».
Вивиан — юная и амбициозная студентка, которая увлекается квантовой физикой и встречается со спортсменом Стивом, одним из лучших членов школьной команды по плаванию. Когда Стив улетает на соревнования в Рим, Вивиан едет вслед за ним. Однако по приезде девушка проводит весь вечер с Роем, спортсменом из команды ее парня. Стремительно зарождающиеся чувства прерывает несчастный случай: Вивиан попадает в аварию и частично теряет память. Теперь у больничной койки девушки дежурят два парня, и оба говорят, что состоят в отношениях с ней. Только вот студентка не помнит, действительно ли до аварии она любила кого-то из них? Чтобы сделать правильный выбор, Вивиан предстоит довериться своему сердцу.
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Информация
Рейтинг
- Актриса
Белла
Торн
- БМАктёр
Бенжамин
Масколо
- СПАктёр
Себастиано
Пигацци
- ББАктриса
Бонни
Бадду
- НМАктёр
Николай
Мосс
- ЭЛАктриса
Эмма
Ло Бьянко
- ДДАктёр
Джампьеро
Джудика
- РДАктёр
Роберто
Давиде
- АБАктриса
Антонелла
Бритти
- ДБАктёр
Джулио
Брицци
- ДБПродюсер
Давид
Бошин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- МКОператор
Мартина
Кокко
- АБКомпозитор
Альберто
Боф