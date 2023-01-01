Портниха (фильм, 1988) смотреть онлайн
7.11988, The Dressmaker
Драмы, Мелодрамы86 мин18+
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Сюжет
Ливерпулль, 1944 год. В город приезжают на побывку американские солдаты, у них есть деньги, продуктовые пайки. Местное население голодает, поэтому молодые женщины стараются завязать знакомства с американцами, девушки мечтают найти среди них будущего мужа. Рита знакомится с Уэсли. Она влюблена, �думает о замужестве и представляет отцу и тетушкам, котрые ей вместо матери. Но как только Уэсли понял, что с Ритой могут быть только серьезные отношения, он переключается на ее тетушку Марго, веселую вдовушку. Тетя Нелли, портниха, застает Марго с Уэсли и убивает его.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.3 IMDb
- ДОРежиссёр
Джим
О’Брайэн
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- БУАктриса
Билли
Уайтлоу
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- ДХАктриса
Джейн
Хоррокс
- ТРАктёр
Тим
Рэнсом
- ПХАктриса
Пиппа
Хинчли
- РМАктриса
Розмари
Мартин
- ТХАктёр
Тони
Хейгарт
- МДАктёр
Майкл
Джеймс Рид
- СДАктёр
Сэм
Дуглас
- ДМСценарист
Джон
МакГрат
- ББСценарист
Берил
Бейнбридж
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- ДМПродюсер
Джон
МакГрат
- МКОператор
Майкл
Коултер
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон