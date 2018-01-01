Wink
Детям
Пони бегает по кругу
Актёры и съёмочная группа фильма «Пони бегает по кругу»

Режиссёры

Лев Атаманов

Режиссёр

Актёры

Елена Камбурова

Актриса

Сценаристы

Юнна Мориц

Сценарист

Художники

Гражина Брашишките

Художница

Монтажёры

Маргарита Михеева

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор