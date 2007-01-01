Помоги жизни (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Life Support
Драма84 мин18+
О фильме
Основанная на реальных событиях история матери, которая стала образцом и активистом СПИДа в афроамериканском сообществе. Смотрите фильм «Помоги жизни» в подписке Amediateka на Wink.
Помоги жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НДРежиссёр
Нельсон
Джордж
- Актриса
Куин
Латифа
- ВМАктриса
Вьянка
Мерседес Гомес
- АДАктриса
Анна
Дивер Смит
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- РНАктриса
Рэйчел
Никс
- ИРАктёр
Ивэн
Росс
- Актриса
Глория
Рубен
- ТРАктёр
Тони
Рок
- ДДАктёр
Дэррин
Девитт Хенсон
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис Росс
- НДСценарист
Нельсон
Джордж
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ОБПродюсер
Отис
Бест
- Продюсер
Джейми
Фокс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- УБОператор
Ута
Бризвитц
- СМКомпозитор
Стюарт
Мэттьюмэн