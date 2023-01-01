WinkФильмыПомнишь ли, Долли Белл?Актёры и съёмочная группа фильма «Помнишь ли, Долли Белл?»
Актёры и съёмочная группа фильма «Помнишь ли, Долли Белл?»
Режиссёры
Актёры
АктёрDino
Славко ШтимацSlavko Stimac
АктёрOtac
Слободан АлигрудичSlobodan Aligrudic
АктрисаDolly Bell
Лилиана БлагоевичLjiljana Blagojevic
АктрисаMajka
Мира БаняцMira Banjac
АктёрTetak (в титрах: Pavle Vujisic)
Павле ВуисичPavle Vuisic
АктрисаTetka
Нада ПаниNada Pani
АктёрCvikeras
Боро СтепановичBoro Stjepanovic
АктёрCica (в титрах: Zika Ristic)
Жика РистичZivko «Zika» Ristic
АктёрBraco Sintor
Мирсад ЗуличMirsad Zulic
АктёрRasim Top