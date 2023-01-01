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Помнишь ли, Долли Белл?
Актёры и съёмочная группа фильма «Помнишь ли, Долли Белл?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Помнишь ли, Долли Белл?»

Режиссёры

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

Emir Kusturica
Режиссёр

Актёры

Славко Штимац

Славко Штимац

Slavko Stimac
АктёрDino
Слободан Алигрудич

Слободан Алигрудич

Slobodan Aligrudic
АктёрOtac
Лилиана Благоевич

Лилиана Благоевич

Ljiljana Blagojevic
АктрисаDolly Bell
Мира Баняц

Мира Баняц

Mira Banjac
АктрисаMajka
Павле Вуисич

Павле Вуисич

Pavle Vuisic
АктёрTetak (в титрах: Pavle Vujisic)
Нада Пани

Нада Пани

Nada Pani
АктрисаTetka
Боро Степанович

Боро Степанович

Boro Stjepanovic
АктёрCvikeras
Жика Ристич

Жика Ристич

Zivko «Zika» Ristic
АктёрCica (в титрах: Zika Ristic)
Мирсад Зулич

Мирсад Зулич

Mirsad Zulic
АктёрBraco Sintor
Ясмин Цело

Ясмин Цело

Jasmin Celo
АктёрRasim Top

Сценаристы

Абдула Сидран

Абдула Сидран

Abdulah Sidran
Сценарист
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

Emir Kusturica
Сценарист

Художники

Кемаль Хрустанович

Кемаль Хрустанович

Kemal Hrustanovic
Художник

Операторы

Вилко Филач

Вилко Филач

Vilko Filac
Оператор

Композиторы

Зоран Симянович

Зоран Симянович

Zoran Simjanovic
Композитор