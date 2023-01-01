Помнишь ли, Долли Белл?
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Помнишь ли, Долли Белл?

Помнишь ли, Долли Белл? (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

7.81981, Sjecas li se, Dolly Bell
Драмы, Мелодрамы105 мин16+

Сюжет

Лирическая драма о проблемах боснийской молодежи, жившей в его родном городе Сараево в 50-х годах, первом знакомстве с зарождающейся тогда поп-культурой, первой любви. Мальчишка из Сараево пытается гипнозом приблизить царствие коммунизма, покорить актрису Долли Белл или хотя бы воздействовать своим биополем на кролика.

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Информация

Страна
Югославия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb