Помнишь ли, Долли Белл? (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
7.81981, Sjecas li se, Dolly Bell
Драмы, Мелодрамы105 мин16+
Сюжет
Лирическая драма о проблемах боснийской молодежи, жившей в его родном городе Сараево в 50-х годах, первом знакомстве с зарождающейся тогда поп-культурой, первой любви. Мальчишка из Сараево пытается гипнозом приблизить царствие коммунизма, покорить актрису Долли Белл или хотя бы воздействовать своим биополем на кролика.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эмир
Кустурица
- СШАктёр
Славко
Штимац
- СААктёр
Слободан
Алигрудич
- ЛБАктриса
Лилиана
Благоевич
- МБАктриса
Мира
Баняц
- ПВАктёр
Павле
Вуисич
- НПАктриса
Нада
Пани
- БСАктёр
Боро
Степанович
- ЖРАктёр
Жика
Ристич
- МЗАктёр
Мирсад
Зулич
- ЯЦАктёр
Ясмин
Цело
- АССценарист
Абдула
Сидран
- ЭКСценарист
Эмир
Кустурица
- КХХудожник
Кемаль
Хрустанович
- ВФОператор
Вилко
Филач
- ЗСКомпозитор
Зоран
Симянович