Помнишь ли, Долли Белл? (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лирическая драма о проблемах боснийской молодежи, жившей в его родном городе Сараево в 50-х годах, первом знакомстве с зарождающейся тогда поп-культурой, первой любви. Мальчишка из Сараево пытается гипнозом приблизить царствие коммунизма, покорить актрису Долли Белл или хотя бы воздействовать своим биополем на кролика.



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