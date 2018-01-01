Wink
Поменяться местами
Актёры и съёмочная группа фильма «Поменяться местами»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поменяться местами»

Режиссёры

Джон Лэндис

John Landis
Режиссёр

Актёры

Дэн Эйкройд

Dan Aykroyd
АктёрLouis Winthorpe III
Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрBilly Ray Valentine
Ральф Беллами

Ralph Bellamy
АктёрRandolph Duke
Дон Амичи

Don Ameche
АктёрMortimer Duke
Джейми Ли Кёртис

Jamie Lee Curtis
АктрисаOphelia
Денхолм Эллиотт

Denholm Elliott
АктёрColeman
Морис Вудс

Maurice Woods
АктёрDuke & Duke Employee
Ричард Д. Фишер мл.

Richard D. Fisher Jr.
АктёрDuke & Duke Employee
Джим Гэллагер

Jim Gallagher
АктёрDuke & Duke Employee
Энтони ДиСабатино

Anthony DiSabatino
АктёрDuke & Duke Employee

Сценаристы

Тимоти Харрис

Timothy Harris
Сценарист
Хершел Уайнгрод

Herschel Weingrod
Сценарист

Продюсеры

Джордж Фолси мл.

George Folsey Jr.
Продюсер
Аарон Руссо

Aaron Russo
Продюсер
Ирвин Руссо

Irwin Russo
Продюсер

Художники

Дебора Нэдулмэн

Deborah Nadoolman
Художница
Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник

Монтажёры

Малкольм Кэмпбелл

Malcolm Campbell
Монтажёр

Операторы

Роберт Пейнтер

Robert Paynter
Оператор

Композиторы

Элмер Бернстайн

Elmer Bernstein
Композитор