Актёры и съёмочная группа фильма «Поменяться местами»
Актёры и съёмочная группа фильма «Поменяться местами»
Режиссёры
Актёры
АктёрLouis Winthorpe III
Дэн ЭйкройдDan Aykroyd
АктёрBilly Ray Valentine
Эдди МерфиEddie Murphy
АктёрRandolph Duke
Ральф БелламиRalph Bellamy
АктёрMortimer Duke
Дон АмичиDon Ameche
АктрисаOphelia
Джейми Ли КёртисJamie Lee Curtis
АктёрColeman
Денхолм ЭллиоттDenholm Elliott
АктёрDuke & Duke Employee
Морис ВудсMaurice Woods
АктёрDuke & Duke Employee
Ричард Д. Фишер мл.Richard D. Fisher Jr.
АктёрDuke & Duke Employee
Джим ГэллагерJim Gallagher
АктёрDuke & Duke Employee