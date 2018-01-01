Поменяться местами (фильм, 1983) смотреть онлайн

Фильм «Поменяться местами» (1983) от режиссера Джона Лэндиса — одна из лучших комедий 80-х с еще только начинающим кинокарьеру Эдди Мерфи и с известным по фильму «Братья Блюз» Дэном Экройдом. Фильм был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус». «Королева крика» Джейми Ли Кертис, сыгравшая проститутку Офелию, получила премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана. На нашем сайте можно бесплатно смотреть онлайн фильм «Поменяться местами» в хорошем качестве.Луис Уинторп III (Дэн Эйкройд) работает управляющим делами крупной компании братьев Дьюков. Луис живет в роскоши, не зная нужды. Он имеет хорошее образование, воспитанную и милую невесту, живет в шикарном двухэтажном особняке с дворецким, ездит на автомобиле представительского класса, носит дорогие дизайнерские костюмы и играет в теннис. Но однажды его жизнь круто меняется… А причиной всему «научный эксперимент» братьев Дьюк. Рендольф Дьюк утверждает, что поведение и успех человека зависит от окружающей его среды, а не от образования или родословной, и что любой бродяга сможет управлять компанией. Тогда Мортимер Дьюк предлагает ему провести «научный эксперимент» — лишить Уинторпа работы и всех благ, а на его место взять первого попавшегося бродягу. Так чернокожий мошенник и бродяга Билли Рей (Эдди Мерфи) становится управляющим семейного бизнеса Дьюков, а Уинторп униженный и оболганный оказывается на улице без единого цента. Но, что будет, если «подопытные» объединят усилия, чтобы отомстить расчетливым и циничным братьям Дьюк. «Поменяться местами» — семейная комедия, которая порадует вас отличной актерской работой, оригинальным сценарием и тонкой сатирой. Прямо сейчас можно бесплатно смотреть онлайн фильм «Поменяться местами» в хорошем качестве на нашем сайте.

