Половинки (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать �намертво приклеенную девушку с каждым днeм становится всe труднее.



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