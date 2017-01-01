Половинки
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Половинки

Половинки (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.32017, Половинки
Мелодрамы15 мин18+

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Сюжет

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днeм становится всe труднее.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb