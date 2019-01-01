Полный нокдаун (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Американский боевик об издержках революции в Иране. Калифорния, 80-е годы. Али учится в одном из колледжей солнечного штата и мечтает заработать денег. Но ему не нужны кабриолет или женщина в цветных лосинах. Парень мечтает вытащить из родного Ирана маму. Перед исламской революцией родителям Али удалось отправить сына на учебу в США. Но сами они выбраться из страны не смогли. Отец погиб, а мать осталась одна в республике с новыми строгими порядками. Выход есть: всего 30 тысяч долларов и контрабандисты готовы вывезти мать Али. Но где взять такие деньги приезжему студенту? И тогда парень открывает для себя мир подпольных боев.



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