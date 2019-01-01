Полный нокдаун (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Американский боевик об издержках революции в Иране. Калифорния, 80-е годы. Али учится в одном из колледжей солнечного штата и мечтает заработать денег. Но ему не нужны кабриолет или женщина в цветных лосинах. Парень мечтает вытащить из родного Ирана маму. Перед исламской революцией родителям Али удалось отправить сына на учебу в США. Но сами они выбраться из страны не смогли. Отец погиб, а мать осталась одна в республике с новыми строгими порядками. Выход есть: всего 30 тысяч долларов и контрабандисты готовы вывезти мать Али. Но где взять такие деньги приезжему студенту? И тогда парень открывает для себя мир подпольных боев.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Пол Пиччинино
- ДКАктёр
Джордж
Костурос
- Актёр
Томми
Флэнаган
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- БКАктёр
Брайан
Крэйг
- ЭПАктриса
Эллисон
Пейдж Нист
- ПСАктёр
Парвиз
Сайяд
- СААктриса
Салом
Азизи
- ВХАктёр
Винс
Хилл-Бедфорд
- ТПАктёр
Тони
Пантерра
- КПАктёр
Кевин
Портер
- ШПСценарист
Шон
Пол Пиччинино
- ААПродюсер
Али
Афшар
- ФЛПродюсер
Форрест
Лукас
- КМПродюсер
Кристина
Мур
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лазо
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ДККомпозитор
Джэми
Кристоферсон