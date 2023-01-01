Полицейский из Беверли-Хиллз 3 (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

«Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (1994) — продолжение фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984) и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (1987), главную роль в котором сыграл популярный голливудский актер Эдди Мерфи.



Спустя семь лет бесстрашный и проницательный детектив Аксель Фоул�и из Детройта снова приезжает в Беверли-Хиллз. В этот раз детектив расследует дело об убийстве своего шефа. Поиски убийцы приводят Акселя Фоули в городской парк аттракционов «Мир чудес», где преступники печатают фальшивые деньги. Молодой детектив и его отважные друзья приложат все свои силы, чтобы поймать убийцу. Опасные перестрелки, кровавые драки чередуются с остроумными шутками забавного детектива.



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