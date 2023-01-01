Полицейский из Беверли-Хиллз 3
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Полицейский из Беверли-Хиллз 3

Полицейский из Беверли-Хиллз 3 (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.81994, Beverly Hills Cop III
Боевики, Триллеры99 мин18+

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Сюжет

«Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (1994) — продолжение фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984) и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (1987), главную роль в котором сыграл популярный голливудский актер Эдди Мерфи.

Спустя семь лет бесстрашный и проницательный детектив Аксель Фоули из Детройта снова приезжает в Беверли-Хиллз. В этот раз детектив расследует дело об убийстве своего шефа. Поиски убийцы приводят Акселя Фоули в городской парк аттракционов «Мир чудес», где преступники печатают фальшивые деньги. Молодой детектив и его отважные друзья приложат все свои силы, чтобы поймать убийцу. Опасные перестрелки, кровавые драки чередуются с остроумными шутками забавного детектива.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 3»

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