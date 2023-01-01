Полицейский из Беверли-Хиллз 3 (фильм, 1994) смотреть онлайн
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«Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (1994) — продолжение фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984) и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (1987), главную роль в котором сыграл популярный голливудский актер Эдди Мерфи.
Спустя семь лет бесстрашный и проницательный детектив Аксель Фоул�и из Детройта снова приезжает в Беверли-Хиллз. В этот раз детектив расследует дело об убийстве своего шефа. Поиски убийцы приводят Акселя Фоули в городской парк аттракционов «Мир чудес», где преступники печатают фальшивые деньги. Молодой детектив и его отважные друзья приложат все свои силы, чтобы поймать убийцу. Опасные перестрелки, кровавые драки чередуются с остроумными шутками забавного детектива.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Лэндис
- Актёр
Эдди
Мерфи
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- ТКАктёр
Тимоти
Кархарт
- ДСАктёр
Джон
Сэксон
- Актриса
Тереза
Рэндл
- АЯАктёр
Алан
Янг
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ТМАктриса
Трэйси
Мельхиор
- БПАктёр
Бронсон
Пиншо
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- ДБСценарист
Данило
Бах
- ДПСценарист
Дэниел
Питри мл.
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- РРПродюсер
Роберт
Реме
- ЛБПродюсер
Лесли
Белзберг
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ММХудожник
Марвин
Марч
- НРКомпозитор
Найл
Роджерс