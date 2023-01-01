Полицейская история (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
8.71975, Flic Story
Триллеры, Криминал107 мин18+
Сюжет
Этот фильм рассказывает о реальной истории охоты за опасным преступником Эмилем Бюиссоном, бежавшим из тюрьмы в 1947 году. В течение трех лет Бюиссону удавалось неоднократно ускользать из рук преследовавшего его детектива Боринша, убивая одного за другим его информаторов. Когда Бюиссон был все-таки пойман, ему было предъявлено обвинение в совершении 30 убийств и более 100 ограблений...
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жак
Дере
- Актёр
Ален
Делон
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- РСАктёр
Ренато
Сальватори
- КОАктриса
Клодин
Оже
- МБАктёр
Морис
Биро
- АПАктёр
Андре
Пусс
- МДАктёр
Марио
Давид
- ПКАктёр
Поль
Кроше
- ДМАктёр
Дени
Манюэль
- МПАктёр
Марко
Перрен
- РБСценарист
Роже
Борнише
- АБСценарист
Альфонс
Будар
- ЖДСценарист
Жак
Дере
- РДПродюсер
Раймон
Данон
- Продюсер
Ален
Делон
- МЖПродюсер
Морис
Жакин
- АЛМонтажёр
Анри
Ланоэ
- ЖТОператор
Жан-Жак
Тарбес
- КБКомпозитор
Клод
Боллинг