Полицейская история (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Этот фильм рассказывает о реальной истории охоты за опасным преступником Эмилем Бюиссоном, бежавшим из тюрьмы в 1947 году. В течение трех лет Бюиссону удавалось неоднократно ускользать из рук преследовавшего его детектива Боринша, убивая одного за другим его информаторов. Когда Бюиссон был все-таки пойман, ему было предъявлено обвинение в совершении 30 убийств и более 100 ограблений...



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