Полицейская история
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Полицейская история

Полицейская история (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

8.71975, Flic Story
Триллеры, Криминал107 мин18+

Сюжет

Этот фильм рассказывает о реальной истории охоты за опасным преступником Эмилем Бюиссоном, бежавшим из тюрьмы в 1947 году. В течение трех лет Бюиссону удавалось неоднократно ускользать из рук преследовавшего его детектива Боринша, убивая одного за другим его информаторов. Когда Бюиссон был все-таки пойман, ему было предъявлено обвинение в совершении 30 убийств и более 100 ограблений...

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история»

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