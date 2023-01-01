Полицейская история (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Полицейская история (в переводе Гоблина)

Полицейская история (в переводе Гоблина) (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Ging chaat goo si
Боевики, Криминал95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сержант Чан проводит свою первую масштабную операцию: арест крупного наркобарона Чу Тао. Она оканчивается успешно, хотя отряд Чана и перебарщивает с разрушениями. Но Чу Тао так просто не сдастся и еще отомстит полицейскому, который его поймал. Самые впечатляющие трюки Джеки Чана — теперь еще и в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

Полицейская история (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история (в переводе Гоблина)»

Всё