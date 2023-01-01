Полицейская история (в переводе Гоблина) (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Ging chaat goo si
Боевики, Криминал95 мин18+
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Сюжет
Сержант Чан проводит свою первую масштабную операцию: арест крупного наркобарона Чу Тао. Она оканчивается успешно, хотя отряд Чана и перебарщивает с разрушениями. Но Чу Тао так просто не сдастся и еще отомстит полицейскому, который его поймал. Самые впечатляющие трюки Джеки Чана — теперь еще и в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- ЧЧРежиссёр
Чэнь
Чи-Хва
- Актёр
Джеки
Чан
- БЛАктриса
Бриджит
Линь
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ЧЮАктёр
Чо
Юэнь
- БТАктёр
Билл
Тун
- КТАктёр
Кен
Тун
- ЛКАктёр
Лам
Квок-Хун
- ЛЧАктёр
Лау
Чи-Вин
- ЧЧАктёр
Чарли
Чо
- КХАктёр
Кам
Хин-Ин
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- КБКомпозитор
Кевин
Бэссинсон
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон