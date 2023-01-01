Полицейская история (в переводе Гоблина) (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Сержант Чан проводит свою первую масштабную операцию: арест крупного наркобарона Чу Тао. Она оканчивается успешно, хотя отряд Чана и перебарщивает с разрушениями. Но Чу Тао так просто не сдастся и еще отомстит полицейскому, который его поймал. Самые впечатляющие трюки Джеки Чана — теперь еще и в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.



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