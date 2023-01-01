Полицейская история 2 (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Гонконгский полицейский Кевин (Джеки Чан) сражается с террористами, взрывающими торговые центры в сиквеле культового боевика. За превышения полномочий в прошлом Кевина Чана понижают в должности до патрульного. К сожалению, преступники, которых он успешно арестовал в прошлом, выходят на свободу с твердым намерением отомстить и успешно провоцируют полицейского. Устыдившись своих действий, Кевин увольняется, планируя поехать на отдых со своей девушкой Мэй. Однако этим планам не суждено сбыться — неизвестные злоумышленники закладывают несколько бомб на территории торгового центра, и Кевин оказывается втянут в новое дело. Какие испытания его ждут теперь, узнаете из фильма «Полицейская история 2» (1988) — его можно смотреть в хорошем качестве на Wink онлайн.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ЛКАктёр
Лам
Квок-Хун
- БТАктёр
Билл
Тун
- БЛАктёр
Бенни
Лай
- ДЧАктёр
Джон
Чун
- ЧЧАктёр
Чарли
Чо
- ЧЮАктёр
Чо
Юэнь
- БЛАктёр
Бен
Лам
- ФМАктёр
Фай
Ман
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ЭТПродюсер
Эдвард
Тан
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон
- ТСКомпозитор
Тан
Сиу-Лам