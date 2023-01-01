Полицейская история 2 (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Гонконгский полицейский Кевин (Джеки Чан) сражается с террористами, взрывающими торговые центры в сиквеле культового боевика. За превышения полномочий в прошлом Кевина Чана понижают в должности до патрульного. К сожалению, преступники, которых он успешно арестовал в прошлом, выходят на свободу с твердым намерением отомстить и успешно провоцируют полицейского. Устыдившись своих действий, Кевин увольняется, планируя поехать на отдых со своей девушкой Мэй. Однако этим планам не суждено сбыться — неизвестные злоумышленники закладывают несколько бомб на территории торгового центра, и Кевин оказывается втянут в новое дело. Какие испытания его ждут теперь, узнаете из фильма «Полицейская история 2» (1988) — его можно смотреть в хорошем качестве на Wink онлайн.



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