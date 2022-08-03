Полицейская академия (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.41984, Police Academy
Комедия92 мин18+
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О фильме
Принят новый закон — больше нет никаких ограничений при приеме на службу в полицию. Вес, пол, рост и слабые умственные способности никому не помешают поступить в полицейскую академию. Приемные комиссии ломятся от толстяков, ботаников и уличных хулиганов. Преподаватели академии в шоке и намерены любым способом избавиться от студентов.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ХУРежиссёр
Хью
Уилсон
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- Актриса
Ким
Кэтролл
- ДУАктёр
Дж.
У. Бейли
- БСАктёр
Бубба
Смит
- ДСАктёр
Донован
Скотт
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- ЭРАктёр
Эндрю
Рубин
- ДГАктёр
Дэвид
Граф
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- ХУСценарист
Хью
Уилсон
- ПМСценарист
Пол
Масланский
- НИСценарист
Нил
Израэл
- ППСценарист
Пэт
Профт
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- АЛПродюсер
Алан
Лэдд мл.
- ГУПродюсер
Гарет
Уиган
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лебедев
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- МДОператор
Майкл
Д. Маргулис
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк