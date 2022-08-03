Полицейская академия
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Полицейская академия (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.41984, Police Academy
Комедия92 мин18+

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О фильме

Принят новый закон — больше нет никаких ограничений при приеме на службу в полицию. Вес, пол, рост и слабые умственные способности никому не помешают поступить в полицейскую академию. Приемные комиссии ломятся от толстяков, ботаников и уличных хулиганов. Преподаватели академии в шоке и намерены любым способом избавиться от студентов.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская академия»