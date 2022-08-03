Похитители носков
Wink
Детям
Похитители носков

Похитители носков (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Lichozrouti
Мультфильм, Комедия82 мин18+

О фильме

Всем знакома ситуация, когда неизвестно куда пропадают носки. Остроумный мультфильм раскрывает тайну их исчезновения. Оказывается, рядом с людьми проживают крошечные существа – носкоеды, которые умеют скрываться, подобно хамелеонам. Пришло время познакомиться с ними поближе!

Страна
Словакия, Хорватия, Чехия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похитители носков»