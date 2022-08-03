Похитители носков (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Всем знакома ситуация, когда неизвестно куда пропадают носки. Остроумный мультфильм раскрывает тайну их исчезновения. Оказывается, рядом с людьми проживают крошечные существа – носкоеды, которые умеют скрываться, подобно хамелеонам. Пришло время познакомиться с ними поближе!

