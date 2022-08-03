Похитители носков (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.82016, Lichozrouti
Мультфильм, Комедия82 мин18+
О фильме
Всем знакома ситуация, когда неизвестно куда пропадают носки. Остроумный мультфильм раскрывает тайну их исчезновения. Оказывается, рядом с людьми проживают крошечные существа – носкоеды, которые умеют скрываться, подобно хамелеонам. Пришло время познакомиться с ними поближе!
СтранаСловакия, Хорватия, Чехия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ГМРежиссёр
Галина
Миклинова
- Актёр
Криштоф
Гадек
- ЯМАктёр
Ян
Максиан
- ДНАктёр
Давид
Новотны
- ОТАктёр
Онджей
Троян
- МТАктёр
Марек
Тацлик
- ТВАктриса
Татьяна
Вильгельмова
- ЙСАктёр
Йосеф
Сомр
- АНАктёр
Алес
Найбрт
- МРАктёр
Матей
Рупперт
- ВКАктёр
Вацлав
Коубек
- ГМСценарист
Галина
Миклинова
- ПШСценарист
Павел
Шрут
- ОТПродюсер
Онджей
Троян
- ЗМПродюсер
Зузана
Мистрикова
- ЛОПродюсер
Любица
Ореховска
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Мартьянов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ММКомпозитор
Мате
Матисик
- ФМКомпозитор
Филип
Мисек