Похитители книг
Актёры и съёмочная группа фильма «Похитители книг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Похитители книг»

Режиссёры

Леонид Рыбаков

Режиссёр

Актёры

Илья Лагутенко

Актёр
Юлия Агафонова

АктрисаКатрин
Марина Орел

АктрисаРита
Евгений Сергеев

АктёрСаша
Максим Максот

АктёрПаша
Ксения Белая

Актрисажена отца Паши
Рамиль Сабитов

АктёрРоберт
Андрей Фомин

Актёрпродюсер
Тимур Бадалбейли

Актёрпродавец в книжном магазине
Феликс Антипов

Актёрлифтер

Сценаристы

Леонид Рыбаков

Сценарист

Продюсеры

Сергей Члиянц

Продюсер
Владимир Игнатьев

Продюсер
Александр Боковиков

Продюсер

Операторы

Эдуард Мошкович

Оператор

Композиторы

Илья Лагутенко

Композитор
Юрий Цалер

Композитор