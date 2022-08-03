Похищение
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Похищение

Похищение (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Kidnap
Триллер, Криминал91 мин18+

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О фильме

Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок? Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похищение»