Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок? Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.

