Похищение (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Kidnap
Триллер, Криминал91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок? Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛПРежиссёр
Луис
Прието
- ХБАктриса
Холли
Берри
- СКАктёр
Сэйдж
Корреа
- КМАктриса
Крис
МакДжинн
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- АШАктёр
Аррон
Шивер
- КБАктёр
Кертис
Бедфорд
- КРАктриса
Кармелла
Райли
- БФАктёр
Брайс
Фишер
- КГСценарист
Кнейт
Гуолтни
- ХБПродюсер
Холли
Берри
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ВХАктриса дубляжа
Виктория
Хмельницкая
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид