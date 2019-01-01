Пока все хорошо
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Пока все хорошо

Пока все хорошо (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Jusqu'ici tout va bien
Комедия89 мин18+
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О фильме

«Пока все хорошо» — фильм про модного пиарщика, который переезжает из центра Парижа на окраину, чтобы спасти бизнес.

Фред — владелец рекламного агентства, и он привык жить красиво: шикарный офис в центре Парижа, крутая команда, состоятельные клиенты. Но однажды налоговая ловит его на хитрой махинации, и теперь Фред вынужден перенести офис в пригород, где течет совсем другая жизнь. Постепенно недопонимание между «творческой элитой» и местными перерастает в напряжение. Фред пытается наладить контакт, спасти репутацию и при этом сохранить бизнес, а заодно начинает впервые в жизни видеть не только витрины и бренды, но и людей за ними.

Легкая французская комедия о том, как разные миры могут столкнуться и, возможно, даже подружиться. Смотреть
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Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пока все хорошо»