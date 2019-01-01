Пока все хорошо (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
«Пока все хорошо» — фильм про модного пиарщика, который переезжает из центра Парижа на окраину, чтобы спасти бизнес.
Фред — владелец рекламного агентства, и он привык жить красиво: шикарный офис в центре Парижа, крутая команда, состоятельные клиенты. Но однажды налоговая лов�ит его на хитрой махинации, и теперь Фред вынужден перенести офис в пригород, где течет совсем другая жизнь. Постепенно недопонимание между «творческой элитой» и местными перерастает в напряжение. Фред пытается наладить контакт, спасти репутацию и при этом сохранить бизнес, а заодно начинает впервые в жизни видеть не только витрины и бренды, но и людей за ними.
Легкая французская комедия о том, как разные миры могут столкнуться и, возможно, даже подружиться. Смотреть
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Рейтинг
- МХРежиссёр
Мохамед
Хамиди
- Актёр
Жиль
Леллуш
- МБАктёр
Малик
Бенталья
- Актриса
Сабрина
Уазани
- КЛАктриса
Камилль
Лу
- ЭБАктриса
Энн-Элизабет
Блету
- ЛЛАктёр
Лоик
Лежандр
- ЮБАктёр
Юго
Бекер
- ХПАктёр
Хармандип
Пальминдер
- АЛАктриса
Аннабель
Лангронн
- ГПАктёр
Грегуар
Плантад
- ХАСценарист
Халед
Амара
- МХСценарист
Мохамед
Хамиди
- ЖДПродюсер
Жамель
Деббуз
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- Оператор
Лоран
Дайян
- ИМКомпозитор
Ибрахим
Маалуф