Пока все хорошо (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Пока все хорошо» — фильм про модного пиарщика, который переезжает из центра Парижа на окраину, чтобы спасти бизнес.



Фред — владелец рекламного агентства, и он привык жить красиво: шикарный офис в центре Парижа, крутая команда, состоятельные клиенты. Но однажды налоговая лов�ит его на хитрой махинации, и теперь Фред вынужден перенести офис в пригород, где течет совсем другая жизнь. Постепенно недопонимание между «творческой элитой» и местными перерастает в напряжение. Фред пытается наладить контакт, спасти репутацию и при этом сохранить бизнес, а заодно начинает впервые в жизни видеть не только витрины и бренды, но и людей за ними.



Легкая французская комедия о том, как разные миры могут столкнуться и, возможно, даже подружиться. Смотреть

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