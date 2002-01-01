Поговори с ней (фильм, 2002) смотреть онлайн
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Сюжет
Санитар влюбляется в пациентку, которая уже много лет пребывает в коме. Драма Педро Альмодовара, получившая премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
В поисках интересного материала для статьи журналист Марко берет интервью у знаменитой женщины-тореро по имени Лидия. Знакомство перерастает в бурный роман, однако во время очередного выступления на корриде случается трагедия, и женщина попадает в больницу в состоянии комы. Во время визитов к возлюбленной Марко знакомится с санитаром Бениньо, который уже много лет ухаживает за другой пациенткой в коме и верит, что разговоры рано или поздно поставят девушку на ноги. Между мужчинами зарождается дружба, которая помогает обоим проживать горе и верить в выздоровление тех, о ком они нежно заботятся изо дня в день. Смогут ли любовь и сокровенные разговоры сотворить чудо?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- ДГАктёр
Дарио
Грандинетти
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- РФАктриса
Росарио
Флорес
- ЛУАктриса
Леонор
Уотлинг
- МФАктриса
Мариола
Фуэнтес
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- ПБАктриса
Пина
Бауш
- МААктриса
Малу
Айродо
- КВАктёр
Каэтано
Велозо
- РААктёр
Роберто
Альварес
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- МРПродюсер
Мишель
Рубен
- АГХудожник
Анчон
Гомес
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ФГХудожник
Федерико
Гамберо
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас