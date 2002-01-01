Поговори с ней (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Санитар влюбляется в пациентку, которая уже много лет пребывает в коме. Драма Педро Альмодовара, получившая премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.



В поисках интересного материала для статьи журналист Марко берет интервью у знаменитой женщины-тореро по имени Лидия. Знакомство перерастает в бурный роман, однако во время очередного выступления на корриде случается трагедия, и женщина попадает в больницу в состоянии комы. Во время визитов к возлюбленной Марко знакомится с санитаром Бениньо, который уже много лет ухаживает за другой пациенткой в коме и верит, что разговоры рано или поздно поставят девушку на ноги. Между мужчинами зарождается дружба, которая помогает обоим проживать горе и верить в выздоровление тех, о ком они нежно заботятся изо дня в день. Смогут ли любовь и сокровенные разговоры сотворить чудо?



Смотреть фильм «Поговори с ней» онлайн можно на Wink — лучшие фильмы Альмодовара доступны на нашем видеосервисе уже сейчас!



Поговори с ней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.