Поэма о море
Актёры и съёмочная группа фильма «Поэма о море»

Режиссёры

Юлия Солнцева

Режиссёр

Актёры

Борис Андреев

АктёрСавва Зарудный
Евгений Бондаренко

Актёр
Евгений Гуров

Актёр
Зинаида Кириенко

Актриса
Антонина Кончакова

Актриса
Георгий Ковров

Актёр
Иван Козловский

Актёр
Борис Ливанов

Актёр
Наталья Наум

Актриса
Леонид Пархоменко

Актёр
Михаил Романов

Актёр
Михаил Царев

Актёр
Валентина Владимирова

Актриса
Григорий Плужник

Актёр
Ольга Петренко

Актриса
Ксения Козьмина

Актрисамать
Николай Яковченко

Актёр
Полина Нятко

Актрисаминистерша
Леонид Тарабаринов

АктёрВалерий Голик
Нина Сазонова

АктрисаСтепанида
Анна Павлова

Актрисасекретарь
Леонид Кадров

Актёрначальник отдела
Сергей Бобров

Актёрсекретарь райкома
Николай Елизаров

Актёршофер
Владимир Селезнев

Актёр
Евгений Агуров

АктёрМихаил Петрович Греков
Нина Антонова

Актриса

Сценаристы

Александр Довженко

Сценарист

Операторы

Гавриил Егиазаров

Оператор