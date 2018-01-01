WinkФильмыПоэма о мореАктёры и съёмочная группа фильма «Поэма о море»
Актёры и съёмочная группа фильма «Поэма о море»
Режиссёры
Актёры
АктёрСавва Зарудный
Борис Андреев
Актёр
Евгений Бондаренко
Актёр
Евгений Гуров
Актриса
Зинаида Кириенко
Актриса
Антонина Кончакова
Актёр
Георгий Ковров
Актёр
Иван Козловский
Актёр
Борис Ливанов
Актриса
Наталья Наум
Актёр
Леонид Пархоменко
Актёр
Михаил Романов
Актёр
Михаил Царев
Актриса
Валентина Владимирова
Актёр
Григорий Плужник
Актриса
Ольга Петренко
Актрисамать
Ксения Козьмина
Актёр
Николай Яковченко
Актрисаминистерша
Полина Нятко
АктёрВалерий Голик
Леонид Тарабаринов
АктрисаСтепанида
Нина Сазонова
Актрисасекретарь
Анна Павлова
Актёрначальник отдела
Леонид Кадров
Актёрсекретарь райкома
Сергей Бобров
Актёршофер
Николай Елизаров
Актёр
Владимир Селезнев
АктёрМихаил Петрович Греков
Евгений Агуров
Актриса