Подводный капкан
Актёры и съёмочная группа фильма «Подводный капкан»

Актёры и съёмочная группа фильма «Подводный капкан»

Актёры

Луиза Краузе

Louisa Krause
АктрисаMay
Софи Лоу

Sophie Lowe
АктрисаDrew

Сценаристы

Йоахим Хеден

Joachim Hedén
Сценарист

Актёры дубляжа

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа

Операторы

Франк Грибе

Frank Griebe
Оператор

Композиторы

Фолькер Бертельман

Volker Bertelmann
Композитор