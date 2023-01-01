Подводный капкан (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Напряженный триллер о девушке, которая пытается спасти сестру, застрявшую под водой в результате камнепада. Сестры Дрю и Мэй каждый год отправляются в новые места, чтобы заняться дайвингом. Их очередная поездка омрачена семейными проблемами, и девушки уже не так близки, как раньше. Тем не менее они отбрасывают разногласия и в очередной раз выбирают живописное место, чтобы погрузиться в глубины океана. Изучая подводные пещеры, девушки попадают под камнепад. Дрю остается невредимой, а Мэй застревает, прижатая булыжником. Теперь Дрю нужно понять, как помочь сестре, ведь кислород на исходе, а спасатели слишком далеко. Чем обернется эта неудачная поездка, расскажет «Подводный капкан» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве.



