Подводные береты
Актёры и съёмочная группа фильма «Подводные береты»

Режиссёры

Александр Горленко

Режиссёр
Александр Мазаев

Режиссёр
Раса Страутмане

Режиссёр
Владимир Тарасов

Режиссёр

Актёры

Татьяна Догилева

Актриса
Борис Быстров

Актёр
Семён Фарада

Актёр
Василий Ливанов

Актёр

Сценаристы

Эдуард Успенский

Сценарист

Продюсеры

Нина Сучкова

Продюсер

Художники

Сергей Тюнин

Художник
Сергей Глаголев

Художник
Андрей Игнатенко

Художник
Наталья Демидова

Художница

Монтажёры

Маргарита Михеева

Монтажёр
Галина Смирнова

Монтажёр
Елена Белявская

Монтажёр

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор