Подвал
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Подвал

Подвал (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Подвал
Драмы109 мин18+

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Сюжет

Ветеринар Тана и музыкант Милан переживают кризис в семейных отношениях и совсем не замечают проблем своей шестнадцатилетней дочери Ленки. Однажды она уходит на вечеринку и не возвращается. Супруги пытаются забыть о своих разногласиях и выяснить, куда пропала их дочь.

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Информация

Страна
Словакия, Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подвал»

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