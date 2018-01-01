Подвал (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Ветеринар Тана и музыкант Милан переживают кризис в семейных отношениях и совсем не замечают проблем своей шестнадцатилетней дочери Ленки. Однажды она уходит на вечеринку и не возвращается. Супруги пытаются забыть о своих разногласиях и выяснить, куда пропала их дочь.



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