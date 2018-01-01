Подвал (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Подвал
Драмы109 мин18+
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Сюжет
Ветеринар Тана и музыкант Милан переживают кризис в семейных отношениях и совсем не замечают проблем своей шестнадцатилетней дочери Ленки. Однажды она уходит на вечеринку и не возвращается. Супруги пытаются забыть о своих разногласиях и выяснить, куда пропала их дочь.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ОСАктриса
Ольга
Симонова
- ДАктёр
Далиб
- СГАктриса
Симонетта
Гладка
- ЯМАктёр
Ян
Мистрик
- ЧКАктёр
Чонгор
Кассаи
- РСАктёр
Роман
Скамене
- ДРАктёр
Джон
Робинсон
- МОАктёр
Милан
Ондрик
- АФАктриса
Аурелия
Фрицова
- ЖТПродюсер
Жанна
Тедеева-Калинина
- АВПродюсер
Александра
Воронкова
- АГПродюсер
Анна
Гутовская
- ИВПродюсер
Игорь
Волошин
- ХАктёр дубляжа
Хаски
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Артур
Смольянинов
- ИЯАктёр дубляжа
Игорь
Яцко
- Актриса дубляжа
Стас�я
Милославская
- АСМонтажёр
Алексей
Слепов
- МЖОператор
Мартин
Жиаран