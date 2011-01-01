Подделка
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Подделка

Подделка (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.72011, Fake
Триллеры, Криминал101 мин18+

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Сюжет

В порыве отчаяния талантливый художник становится фальсификатором. Криминальный триллер с Робертом Лоджа и Фишером Стивенсом.

Дэниэл Джакор уверен в качестве своих картин. Однако общество предпочитает выбирать посредственные произведения и не признает его талант, а арт-дилерам нужны не новые шедевры, а копии работ популярных художников. Это глубоко ранит самооценку Джакора и вызывает у него разочарование. В порыве ярости Дэниэл пишет картину в стиле модного художника, чьи полотна вызывают большой ажиотаж на рынке искусства. К его удивлению, работа сразу же находит покупателей — и вот следом за первой картиной идет вторая, а затем третья... Но когда правда выходит наружу, Дэниэл оказывается в западне.

Сможет ли художник выбраться из ловушки обмана и лжи, узнаете в триллере «Подделка». Фильм 2011 года ждет вас в хорошем качестве онлайн на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb