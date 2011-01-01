Подделка (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В порыве отчаяния талантливый художник становится фальсификатором. Криминальный триллер с Робертом Лоджа и Фишером Стивенсом.



Дэниэл Джакор уверен в качестве своих картин. Однако общество предпочитает выбирать посредственные произведения и не признает его талант, а арт-дилерам нужны не новые шедевры, а копии работ популярных художников. Это глубоко ранит самооценку Джакора и вызывает у него разочарование. В порыве ярости Дэниэл пишет картину в стиле модного художника, чьи полотна вызывают большой ажиотаж на рынке искусства. К его удивлению, работа сразу же находит покупателей — и вот следом за первой картиной идет вторая, а затем третья... Но когда правда выходит наружу, Дэниэл оказывается в западне.



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