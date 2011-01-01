Подделка (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
В порыве отчаяния талантливый художник становится фальсификатором. Криминальный триллер с Робертом Лоджа и Фишером Стивенсом.
Дэниэл Джакор уверен в качестве своих картин. Однако общество предпочитает выбирать посредственные произведения и не признает его талант, а арт-дилерам нужны не новые шедевры, а копии работ популярных художников. Это глубоко ранит самооценку Джакора и вызывает у него разочарование. В порыве ярости Дэниэл пишет картину в стиле модного художника, чьи полотна вызывают большой ажиотаж на рынке искусства. К его удивлению, работа сразу же находит покупателей — и вот следом за первой картиной идет вторая, а затем третья... Но когда правда выходит наружу, Дэниэл оказывается в западне.
Сможет ли художник выбраться из ловушки обмана и лжи, узнаете в триллере «Подделка». Фильм 2011 года ждет вас в хорошем качестве онлайн на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ГВРежиссёр
Грегори
В. Фридл
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- Актёр
Фишер
Стивенс
- ББАктриса
Бланш
Бейкер
- Актриса
Джилл
Флинт
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- РКАктёр
Роберт
Клохесси
- РРАктриса
Рэйчел
Роббинс
- ЭСАктриса
Эрика
Смит
- АААктёр
Алан
Альтшулер
- ГВСценарист
Грегори
В. Фридл
- КДПродюсер
Кен
Дель Веккьо
- ГБПродюсер
Грациано
Бруни
- МБОператор
Мэттью
Бойд