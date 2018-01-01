Wink
Фильмы
Под Сильвер-Лэйк
Актёры и съёмочная группа фильма «Под Сильвер-Лэйк»

Режиссёры

Дэвид Роберт Митчелл

David Robert Mitchell
Режиссёр

Актёры

Эндрю Гарфилд

Andrew Garfield
АктёрSam
Райли Кио

Riley Keough
АктрисаSarah
Тофер Грейс

Topher Grace
АктёрBar Buddy
Лора Ли

Laura-Leigh
АктрисаMae (в титрах: Laura Leigh)
Заша Мэмет

Zosia Mamet
АктрисаTroy
Джимми Симпсон

Jimmi Simpson
АктёрAllen
Патрик Фишлер

Patrick Fischler
АктёрComic Man
Рики Линдхоум

Riki Lindhome
АктрисаActress
Венди Ванден Хювел

Wendy Vanden Heuvel
АктрисаTopless Bird Woman (в титрах: Wendy Vaden Hueval)
Дебора Геффнер

Deborah Geffner
АктрисаMom

Сценаристы

Дэвид Роберт Митчелл

David Robert Mitchell
Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Зачиняев

Актёр дубляжа
Алёна Созинова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Марина Гассан

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа

Художники

Лиз Клочковски

Liz Kloczkowski
Художница
Джеймс Терри Велден

James Terry Welden
Художник
Пол Рум

Paul Roome
Художник

Монтажёры

Хулио Перез IV

Julio C. Perez IV
Монтажёр

Операторы

Майк Гиулакис

Mike Gioulakis
Оператор

Композиторы

Disasterpeace

Композитор