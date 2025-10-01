Почтовая рыбка (фильм, 1976) смотреть онлайн

Маленькая девочка Ксюша помогает своей старшей сестре отправить письмо моряку-подводнику, попросив рыбку из аквариума помочь ей. Почтовая рыбка по речке несет письмо моряку. Из нее она попадает в большую реку, затем в океан, где и находит адресата.



Почтовая рыбка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.