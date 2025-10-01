Почтовая рыбка (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Почтовая рыбка
Советские мультфильмы6+
Контент станет доступным 01.10.2025
О фильме
Маленькая девочка Ксюша помогает своей старшей сестре отправить письмо моряку-подводнику, попросив рыбку из аквариума помочь ей. Почтовая рыбка по речке несет письмо моряку. Из нее она попадает в большую реку, затем в океан, где и находит адресата.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск