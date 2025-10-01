Почтовая рыбка
Wink
Детям
Почтовая рыбка

Почтовая рыбка (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Почтовая рыбка
Советские мультфильмы6+

Контент станет доступным 01.10.2025

О фильме

Маленькая девочка Ксюша помогает своей старшей сестре отправить письмо моряку-подводнику, попросив рыбку из аквариума помочь ей. Почтовая рыбка по речке несет письмо моряку. Из нее она попадает в большую реку, затем в океан, где и находит адресата.

Почтовая рыбка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск