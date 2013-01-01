Побудь в моей шкуре
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Побудь в моей шкуре

Побудь в моей шкуре (фильм, 2013) смотреть онлайн

4.92013, Under the Skin
Ужасы, Фантастика103 мин18+

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Сюжет

Немногословный фантастический триллер, решенный в совершенно уникальной эстетике, от режиссера клипов Massive Attack и Radiohead Джонатана Глейзера, со Скарлетт Йоханссон в роли соблазнительной инопланетянки. Загадочная инопланетная субстанция принимает форму земной женщины и прибывает в Глазго, где начинает разъезжать на фургоне и просить молодых мужчин сориентировать ее на местности. Если в ходе диалога выясняется, что собеседник одинок, героиня приглашает его к себе в гости и привозит в заброшенный дом. Очарованные красотой незнакомки мужчины считают, что им очень повезло, ведь ожидающую их участь даже представить себе невозможно.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побудь в моей шкуре»

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