Побудь в моей шкуре (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Немногословный фантастический триллер, решенный в совершенно уникальной эстетике, от режиссера клипов Massive Attack и Radiohead Джонатана Глейзера, со Скарлетт Йоханссон в роли соблазнительной инопланетянки. Загадочная инопланетная субстанция принимает форму земной женщины и прибывает в Глазго, гд�е начинает разъезжать на фургоне и просить молодых мужчин сориентировать ее на местности. Если в ходе диалога выясняется, что собеседник одинок, героиня приглашает его к себе в гости и привозит в заброшенный дом. Очарованные красотой незнакомки мужчины считают, что им очень повезло, ведь ожидающую их участь даже представить себе невозможно.
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Информация
СтранаВеликобритания, Швейцария
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Дра�мы, Триллеры
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джонатан
Глейзер
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДМАктёр
Джереми
МакУильямс
- ЛТАктриса
Линси
Тейлор Маккэй
- ДМАктёр
Даги
МакКоннелл
- КМАктёр
Кевин
МакАлинден
- ДМАктёр
Д.
Мид
- ЭГАктёр
Эндрю
Горман
- ДШАктёр
Джо
Шула
- Актёр
Криштоф
Гадек
- РААктёр
Рой
Армстронг
- ДГСценарист
Джонатан
Глейзер
- МАСценарист
Мило
Аддика
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- ДУПродюсер
Джеймс
Уилсон
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- МЛКомпозитор
Мика
Ливай