Побудь в моей шкуре (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Немногословный фантастический триллер, решенный в совершенно уникальной эстетике, от режиссера клипов Massive Attack и Radiohead Джонатана Глейзера, со Скарлетт Йоханссон в роли соблазнительной инопланетянки. Загадочная инопланетная субстанция принимает форму земной женщины и прибывает в Глазго, гд�е начинает разъезжать на фургоне и просить молодых мужчин сориентировать ее на местности. Если в ходе диалога выясняется, что собеседник одинок, героиня приглашает его к себе в гости и привозит в заброшенный дом. Очарованные красотой незнакомки мужчины считают, что им очень повезло, ведь ожидающую их участь даже представить себе невозможно.



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