Побег из плена
Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из плена»

Режиссёры

Луис Мэндилор

Louis Mandylor
Режиссёр

Актёры

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
АктёрWing Commander James Wright
Питер Синкода

Peter Shinkoda
АктёрLt. Col. Benjiro Ito
Майкл Копон

Michael Copon
АктёрSgt.Gabriel Villanueva
Дональд Серроне

Donald Cerrone
АктёрCaptain Collins
Габби Гарсиа

Gabbi Garcia
АктрисаTheresa
Майкл Рене Уолтон

Michael Rene Walton
АктёрThe Beard
Гари Кейрнс II

Gary Cairns II
АктёрJonesy
Масанори Мимото

Masanori Mimoto
АктёрCaptain Endo
Ацуки Касио

Atsuki Kashio
АктёрHiroshi
Шейн Косуги

Shane Kosugi
АктёрCorporal Hirano

Сценаристы

Марк Клебанофф

Marc Clebanoff
Сценарист
Скотт Эдкинс

Scott Adkins
Сценарист

Продюсеры

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
Продюсер
Марк Клебанофф

Marc Clebanoff
Продюсер
Майкл Копон

Michael Copon
Продюсер
Луис Мэндилор

Louis Mandylor
Продюсер

Монтажёры

Остин Норделл

Austin Nordell
Монтажёр