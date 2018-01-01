Wink
Детям
Побег из библиотеки мистера Лимончелло
Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из библиотеки мистера Лимончелло»

Режиссёры

Скотт МакЭбой

Scott McAboy
Режиссёр

Актёры

Кэйси Симпсон

Casey Simpson
АктёрKyle Keeley
Бреанна Иде

Breanna Yde
АктрисаAkimi Hughes
Кларк Пипкин

Klarke Pipkin
АктёрSierra Russell
ЭйДжей Ривера

AJ Rivera
АктёрAndrew Peckelman (в титрах: Angel Luis Rivera Jr.)
Расселл Робертс

Russell Roberts
АктёрMr. Luigi L. Lemoncello
Тай Консильо

Ty Consiglio
АктёрCharles Chiltington
Хейли Шерпенисс

Hayley Scherpenisse
АктрисаHaley Dayley
Патти Аллан

Patti Allan
АктрисаMrs. Tobin
Кэти Хоффман

Katey Hoffman
АктрисаDr. Zinchenko
Омбу Анс

Ombu Ance
АктрисаKayla Corson

Сценаристы

Брайан Джарвис

Brian Jarvis
Сценарист
Алекс Рейд

Alex J. Reid
Сценарист

Продюсеры

Джим Хэд

Jim Head
Продюсер
Скотт МакЭбой

Scott McAboy
Продюсер
Майкл Самачиччия

Michael Sammaciccia
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Анастасия Масленникова

Актриса дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Денис Романенко

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа

Художники

Брентан Харрон

Brentan Harron
Художник

Операторы

Чарльз Мински

Charles Minsky
Оператор