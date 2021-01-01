7.92021, По ту сторону виноградника
Драмы15 мин6+
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По ту сторону виноградника (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Супруги Марк и Надя приезжают в тихое безлюдное место на берегу моря. Там они попадают в мир без времени и пространства, где находят причину своих многократных неудачных попыток завести ребенка.
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Информация
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Вероника
Пономарева
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Надежда
Михалкова
- ЖБАктриса
Жанна
Бирюк
- ВААктриса
Виктория
Алейникова
- АНАктёр
Антон
Навроцкий
- ВБАктёр
Владимир
Байгильдин
- ЭПАктриса
Эльмира
Погосян
- МКАктёр
Максим
Королев-Корсун
- СИАктёр
Сергей
Ионин
- ДБАктёр
Дмитрий
Бузаев
- АССценарист
Анна
Симикина
- ВПСценарист
Вероника
Пономарева
- АСПродюсер
Андрей
Скрипцов
- ИСПродюсер
Ирина
Самонова
- ВКМонтажёр
Виктор
Карпиловский
- ДСОператор
Дмитрий
Соловьев
- ПККомпозитор
Пётр
Корягин