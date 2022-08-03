По ту сторону океана (фильм, 2016) смотреть онлайн

Китайский мультфильм в духе работ Хаяо Миядзаки. На глубине океана сокрыт волшебный мир, населенный существами, которые управляют природными явлениями. Когда подводным обитателям исполняется 16 лет, они на неделю отправляются в мир людей. Для девушки Юны это путешествие станет судьбоносным.

