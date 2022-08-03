По ту сторону океана (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.12016, Da yu hai tang
Мультфильм, Мелодрама101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Китайский мультфильм в духе работ Хаяо Миядзаки. На глубине океана сокрыт волшебный мир, населенный существами, которые управляют природными явлениями. Когда подводным обитателям исполняется 16 лет, они на неделю отправляются в мир людей. Для девушки Юны это путешествие станет судьбоносным.
СтранаКитай
ЖанрМультфильм, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛСРежиссёр
Лян
Сюань
- ЧЧРежиссёр
Чжан
Чунь
- ЦГАктриса
Цзи
Гуаньлинь
- СШАктёр
Су
Шанцин
- СВАктёр
Сюй
Вэйчжоу
- ЦШАктёр
Цзинь
Шицзя
- ПШАктриса
Пань
Шулань
- ЧЮАктриса
Чжан
Юаньюань
- ЦАктриса
Цзюэр
- СЛАктёр
Сюэ
Лифан
- ЧЦАктёр
Чжан
Цзе
- ЛССценарист
Лян
Сюань
- ЛСПродюсер
Лян
Сюань
- ЧЧПродюсер
Чжан
Чунь
- СБПродюсер
Сет
Бе
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЧЧХудожник
Чжан
Чунь
- ЛСОператор
Лян
Сюань
- КЁКомпозитор
Киёси
Ёсида