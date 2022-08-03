По ту сторону океана
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По ту сторону океана

По ту сторону океана (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, Da yu hai tang
Мультфильм, Мелодрама101 мин18+

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О фильме

Китайский мультфильм в духе работ Хаяо Миядзаки. На глубине океана сокрыт волшебный мир, населенный существами, которые управляют природными явлениями. Когда подводным обитателям исполняется 16 лет, они на неделю отправляются в мир людей. Для девушки Юны это путешествие станет судьбоносным.

Страна
Китай
Жанр
Мультфильм, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По ту сторону океана»