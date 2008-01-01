По ту сторону кровати (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, De l'autre côté du lit
Комедии89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
«Это невозможно, что ты делаешь целыми днями?! Я не могу все делать за тебя!» - примерно так ругаются некоторые супруги, после нескольких лет прожитых вместе. Ариана и Хьюго вместе уже 10 лет и их семейная жизнь давно превратилась в рутину и взаимные упреки, но однажды их терпению приходит конец. �Они решают поменяться местами.
По ту сторону кровати смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ППРежиссёр
Паскал
Пузаду
- Актриса
Софи
Марсо
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- Актёр
Антуан
Дюлери
- РЖАктёр
Ролан
Жиро
- АДАктриса
Анни
Дюпере
- ЖААктриса
Жюльет
Арно
- НМАктриса
Нинон
Могер
- ККАктёр
Клемо
Кутюр
- ФВАктёр
Франсуа
Винчентелли
- ДРАктриса
Дельфина
Ривьер
- АЖСценарист
Аликс
Жиро де л’Эн
- ППСценарист
Паскал
Пузаду
- ГВСценарист
Грегуар
Виньерон
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ПГОператор
Пьер
Гилл