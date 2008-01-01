По ту сторону кровати
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По ту сторону кровати

По ту сторону кровати (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, De l'autre côté du lit
Комедии89 мин18+

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Сюжет

«Это невозможно, что ты делаешь целыми днями?! Я не могу все делать за тебя!» - примерно так ругаются некоторые супруги, после нескольких лет прожитых вместе. Ариана и Хьюго вместе уже 10 лет и их семейная жизнь давно превратилась в рутину и взаимные упреки, но однажды их терпению приходит конец. Они решают поменяться местами.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По ту сторону кровати»

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