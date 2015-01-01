По ту сторону двери (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Обезумевшая от горя мать воскрешает злых духов. Мистический триллер от создателя «Зеркал» и «У холмов есть глаза».
Молодая семья переезжает жить в Индию и вскоре обретает там счастье с двумя детьми. Однако несчастный случай приводит к непоправимым последствиям: Мария, будучи за рулем автомобиля, попадает в аварию, в которой погибает ее сын Оливер. Страдающая от чувства вины мать узнает от гувернантки-индианки, что неподалеку есть заброшенный храм, врата которого — ключ к царству мертвых. Древний ритуал позволит Марии поговорить с сыном, единственное правило — ни в коем случае нельзя открывать двери. Отчаявшаяся мать, к несчастью, совершает роковую ошибку — теперь Оливер возвращается в семью, только в виде злого духа. А всем фанатам мистики и хорроров известно, что если воскресить умерших, они придут не одни...
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Информация
СтранаИндия, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- СУАктриса
Сара
Уэйн Кэллис
- Актёр
Джереми
Систо
- СРАктриса
София
Росински
- ЛКАктёр
Логан
Креран
- СПАктриса
Сучитра
Пиллай-Малик
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ШХАктриса
Шоа
Хуссэйн
- МБАктёр
Мишти
Бангера
- АСАктёр
Амарджит
Сингх
- РГАктёр
Рахил
Гилани
- ЙРСценарист
Йоханнес
Робертс
- ЭРСценарист
Эрнест
Риера
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- Продюсер
Александр
Ажа
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- Актриса дубляжа
Елизавета
Козлова
- СКАктёр дубляжа
Семён
Кустов
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Мельникова
- НГХудожник
Нидхи
Гамбхир
- ФКХудожница
Фран
Купер
- БМонтажёр
Бакстер
- МАОператор
Максим
Александр
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара