По ту сторону двери (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Обезумевшая от горя мать воскрешает злых духов. Мистический триллер от создателя «Зеркал» и «У холмов есть глаза».



Молодая семья переезжает жить в Индию и вскоре обретает там счастье с двумя детьми. Однако несчастный случай приводит к непоправимым последствиям: Мария, будучи за рулем автомобиля, попадает в аварию, в которой погибает ее сын Оливер. Страдающая от чувства вины мать узнает от гувернантки-индианки, что неподалеку есть заброшенный храм, врата которого — ключ к царству мертвых. Древний ритуал позволит Марии поговорить с сыном, единственное правило — ни в коем случае нельзя открывать двери. Отчаявшаяся мать, к несчастью, совершает роковую ошибку — теперь Оливер возвращается в семью, только в виде злого духа. А всем фанатам мистики и хорроров известно, что если воскресить умерших, они придут не одни...



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