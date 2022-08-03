По следу хакера (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Талантливый хакер Рик разыскивает похитителей своей жены, которую держат в заложниках. Пока он охотится за преступниками, за ним самим следит детектив Бреслин. Встретившись лицом к лицу, они заключают перемирие и объединяются против общего врага – криминального авторитета Майка, заправляющего наркобизнесом в Арканзасе.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
2.8 IMDb
- БСРежиссёр
Брайан
Скиба
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ДМАктёр
Джейк
Мэнли
- ЭЛАктриса
Элизабет
Ладлоу
- Актёр
Грэм
Патрик Мартин
- Актёр
Джон
Кьюсак
- УКАктёр
Уильям
Кэтт
- ЭСАктёр
Эндрю
Стивенс
- АДАктриса
Александрия
ДеБерри
- ДТАктёр
Джош
Тессьер
- ЛЛАктриса
Лори
Лав
- БССценарист
Брайан
Скиба
- ЭССценарист
Эндрю
Стивенс
- БФСценарист
Бен
Фиоре
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- МКХудожница
Митчелл
Крисп
- ДДХудожник
Дэвид
Джетер
- ЛПХудожница
Лиза
Паленика
- МЭХудожница
Мюррэй
Этчисон
- БСМонтажёр
Брайан
Скиба
- РПКомпозитор
Ричард
Патрик