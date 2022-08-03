По следу хакера
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По следу хакера
6.32021, Pursuit
Криминал, Боевик90 мин18+

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По следу хакера (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Талантливый хакер Рик разыскивает похитителей своей жены, которую держат в заложниках. Пока он охотится за преступниками, за ним самим следит детектив Бреслин. Встретившись лицом к лицу, они заключают перемирие и объединяются против общего врага – криминального авторитета Майка, заправляющего наркобизнесом в Арканзасе.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По следу хакера»