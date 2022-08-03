Талантливый хакер Рик разыскивает похитителей своей жены, которую держат в заложниках. Пока он охотится за преступниками, за ним самим следит детектив Бреслин. Встретившись лицом к лицу, они заключают перемирие и объединяются против общего врага – криминального авторитета Майка, заправляющего наркобизнесом в Арканзасе.

