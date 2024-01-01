Плохая девочка (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Чувственный эротический триллер «Плохая девочка» — фильм об исследовании себя и о том, какие потаенные желания могут храниться в подсознании. В главных ролях Николь Кидман, Антонио Бандерас и Харрис Дикинсон.
У Роми за плечами долгий и успешный путь по карьерной лестнице. Женщина руководит крупной компанией, и однажды ее имя попадает в список наставников: это значит, что ей теперь предстоит курировать стажера. Он молодой и дерзкий, она — опытная и властная, и, кажется, здесь нет места для романтических отношений. Но неожиданно для себя Роми понимает, что увлечена и власти она больше не хочет… К чему приведут отношения замужней женщины с молодым коллегой и оправдан ли риск потерять все в случае, если их связь раскроется?
Как изменится жизнь Роми после встречи с Сэмюэлом и пожалеет ли она о своих желаниях?
- ХРРежиссёр
Халина
Рейн
- Актриса
Николь
Кидман
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Антонио
Бандерас
- СУАктриса
Софи
Уайлд
- ВРАктриса
Вон
Райлли
- ВСАктёр
Виктор
Слезак
- ГЯАктриса
Гайте
Янсен
- РФАктёр
Роберт
Фарриор
- МЭАктриса
Мэри
Энн Ламб
- ЭМАктриса
Эстер
Макгрегор
- ЛСАктриса
Лесли
Силва
- ББАктёр
Бартли
Буз
- АДАктёр
Ануп
Десаи
- ГПАктриса
Габриэль
Поликано
- ХРСценарист
Халина
Рейн
- ДИПродюсер
Дэвид
Инохоса
- ХРПродюсер
Халина
Рейн
- КДПродюсер
Кристин
Д’Соуза Гелб
- ЭХПродюсер
Эрика
Хэмпсон
- ЗНПродюсер
Зак
Натман
- ДПродюсер
ДжулияО
- СХХудожник
Стивен
Х. Картер
- КиХудожник
Курт
и Барт
- ММХудожница
Молли
Микула
- СМХудожница
Сара
Макмиллан
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- ЯВОператор
Яспер
Вольф
- КТКомпозитор
Кристобал
Тапия де Веер