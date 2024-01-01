Плохая девочка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Чувственный эротический триллер «Плохая девочка» — фильм об исследовании себя и о том, какие потаенные желания могут храниться в подсознании. В главных ролях Николь Кидман, Антонио Бандерас и Харрис Дикинсон.



У Роми за плечами долгий и успешный путь по карьерной лестнице. Женщина руководит крупной компанией, и однажды ее имя попадает в список наставников: это значит, что ей теперь предстоит курировать стажера. Он молодой и дерзкий, она — опытная и властная, и, кажется, здесь нет места для романтических отношений. Но неожиданно для себя Роми понимает, что увлечена и власти она больше не хочет… К чему приведут отношения замужней женщины с молодым коллегой и оправдан ли риск потерять все в случае, если их связь раскроется?



Как изменится жизнь Роми после встречи с Сэмюэлом и пожалеет ли она о своих желаниях? Смотреть фильм «Плохая девочка» 2024 года онлайн теперь можно на видеосервисе Wink.



