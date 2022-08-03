Пленница (Россия) (фильм, 2013) смотреть онлайн

Очень часто в погоне за карьерой, нам приходится жертвовать собой, своими отношениями, своей личной жизнь, уютом в своей семье. Порой, чтобы взобраться на очередную ступеньку необходимо перешагнуть через себя: через свои принципы, через дружбу с коллегой, через любовь близких людей...И, чем выше мы поднимаемся по ней, тем чаще приходится идти на компромиссы с собой.

