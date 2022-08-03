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Пленница (Россия)

Пленница (Россия) (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Captive
Триллер, Драма71 мин18+

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О фильме

Очень часто в погоне за карьерой, нам приходится жертвовать собой, своими отношениями, своей личной жизнь, уютом в своей семье. Порой, чтобы взобраться на очередную ступеньку необходимо перешагнуть через себя: через свои принципы, через дружбу с коллегой, через любовь близких людей...И, чем выше мы поднимаемся по ней, тем чаще приходится идти на компромиссы с собой.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пленница (Россия)»