Playmobil фильм: Через вселенные (фильм, 2019) смотреть онлайн

Чарли и его сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях.

