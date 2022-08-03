Playmobil фильм: Через вселенные
Playmobil фильм: Через вселенные

Playmobil фильм: Через вселенные (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Playmobil: The Movie
Мультфильм, Комедия95 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чарли и его сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях.

Страна
Китай, Франция, Германия, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

