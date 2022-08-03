Playmobil фильм: Через вселенные (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Playmobil: The Movie
Мультфильм, Комедия95 мин6+
О фильме
Чарли и его сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях.
СтранаКитай, Франция, Германия, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЛДРежиссёр
Лино
ДиСальво
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ГБАктёр
Гэбриел
Бейтман
- АЛАктёр
Адам
Ламберт
- Актёр
Кенан
Томпсон
- МТАктриса
Меган
Трейнор
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- ПРАктриса
Палома
Родригес
- МВАктриса
Мэттью
В. Тейлор
- ЛДАктёр
Лино
ДиСальво
- БМСценарист
Блэйз
Мэттью Хемингуэй
- ГЭСценарист
Грег
Эрб
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- ЛДПродюсер
Лино
ДиСальво
- ГЭПродюсер
Грег
Эрб
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- Актёр дубляжа
Александр
Рогов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МХМонтажёр
Морисса
Хорвитц
- АТОператор
Андре
Тюрпен
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра