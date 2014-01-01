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Пластик

Пластик (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Plastic
Боевики97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм основан на реальной истории. Банде друзей удалось проникнуть в одну из самых больших в мире компаний, которая работает с кредитными картами, и провернуть одну из самых дерзких краж в британской истории.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пластик»

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