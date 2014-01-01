Пластик (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Plastic
Боевики97 мин18+
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Сюжет
Фильм основан на реальной истории. Банде друзей удалось проникнуть в одну из самых больших в мире компаний, которая работает с кредитными картами, и провернуть одну из самых дерзких краж в британской истории.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джулиан
Джилби
- ЭСАктёр
Эд
Спелирс
- Актёр
Уилл
Поултер
- АААктёр
Алфи
Аллен
- СдАктёр
Себастьян
де Соуса
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- Актёр
Томас
Кречман
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- МДАктриса
Малез
Джоу
- ТСАктёр
Терри
Стоун
- ЭЧАктёр
Эшли
Чин
- СБСценарист
Саша
Беннетт
- ДДСценарист
Джулиан
Джилби
- УДСценарист
Уилл
Джилби
- ФМПродюсер
Фрэнк
Мэннион
- ТСПродюсер
Терри
Стоун
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДГХудожник
Джордж
Гудридж
- ДДМонтажёр
Джулиан
Джилби
- УДМонтажёр
Уилл
Джилби
- ПУОператор
Питер
Уигнэлл