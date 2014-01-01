Пластик (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм основан на реальной истории. Банде друзей удалось проникнуть в одну из самых больших в мире компаний, которая работает с кредитными картами, и провернуть одну из самых дерзких краж в британской истории.



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