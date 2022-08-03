Планета сокровищ
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Планета сокровищ

Планета сокровищ (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.12002, Treasure Planet
Мультфильм, Фэнтези91 мин18+

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О фильме

16-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Он не раз спасает космический галеон от самых серьезных опасностей. Но главное испытание поджидает юного героя впереди — предательство близкого друга…

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета сокровищ»