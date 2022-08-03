16-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Он не раз спасает космический галеон от самых серьезных опасностей. Но главное испытание поджидает юного героя впереди — предательство близкого друга…

