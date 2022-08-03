Планета сокровищ (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.12002, Treasure Planet
Мультфильм, Фэнтези91 мин18+
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О фильме
16-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Он не раз спасает космический галеон от самых серьезных опасностей. Но главное испытание поджидает юного героя впереди — предательство близкого друга…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- РЛАктёр
Роско
Ли Браун
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ДААктёр
Дэйн
А. Дэвис
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- ТДАктёр
Тони
Джей
- ОМАктёр
Остин
Мэйджерс
- ПМАктёр
Патрик
МакГуэн
- ММАктёр
Майкл
МакШейн
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- БМАктёр
Брайан
Мюррей
- РЭСценарист
Роб
Эдвардс
- РЛСценарист
Роберт
Льюис Стивенсон
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- РКПродюсер
Рон
Клементс
- РКПродюсер
Рой
Конли
- ДМПродюсер
Джон
Маскер
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- ЮГАктёр дубляжа
Юрий
Герцман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Козулин
- ЭГХудожник
Энди
Гэскилл
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард