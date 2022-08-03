Питер. Лето. Любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.82013, Питер. Лето. Любовь
Драма, Мелодрама79 мин18+
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О фильме
Двадцатипятилетний британец Эллиот, бросивший преподавание в школе танцев Оксфорда, решает кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в Санкт-Петербург, где живет его сводный брат Федор, с которым он никогда не виделся.
СтранаВеликобритания, Россия
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АХРежиссёр
Андрей
Хвостов
- ТСАктёр
Терри
Суини
- НТАктриса
Надежда
Толубеева
- КМАктёр
Константин
Малышев
- ЛМАктёр
Леонид
Мозговой
- ДБАктёр
Джонатан
Бенда
- КМАктриса
Катрин
МакДонаф
- АДАктриса
Алессандра
Джунтини
- Актёр
Николай
Куглянт
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- НИАктриса
Никола
Ингрэм
- АХСценарист
Андрей
Хвостов
- ФДПродюсер
Федор
Друзин
- АХПродюсер
Андрей
Хвостов
- БТМонтажёр
Бернадетт
Туза-Риттер
- СЕКомпозитор
Сергей
Евтушенко