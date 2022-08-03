Питер. Лето. Любовь
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Питер. Лето. Любовь

Питер. Лето. Любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.82013, Питер. Лето. Любовь
Драма, Мелодрама79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двадцатипятилетний британец Эллиот, бросивший преподавание в школе танцев Оксфорда, решает кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в Санкт-Петербург, где живет его сводный брат Федор, с которым он никогда не виделся.

Страна
Великобритания, Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питер. Лето. Любовь»