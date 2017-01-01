Пираты Сомали
Wink
Фильмы
Пираты Сомали
8.12017, The Pirates of Somalia
Драмы112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Пираты Сомали (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В 2008 году мечтающий стать журналистом Джей Бахадур по совету бывалого коллеги едет в Сомали, чтобы написать книгу об этой стране. Никакого конкретного плана у него нет, но, как говорится, новичкам везeт - и вот уже парень жмeт руку президенту страны и берeт интервью у сомалийских пиратов.

Пираты Сомали смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
ЮАР, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Сомали»

Всё