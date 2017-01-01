Пираты Сомали (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В 2008 году мечтающий стать журналистом Джей Бахадур по совету бывалого коллеги едет в Сомали, чтобы написать книгу об этой стране. Никакого конкретного плана у него нет, но, как говорится, новичкам везeт - и вот уже па�рень жмeт руку президенту страны и берeт интервью у сомалийских пиратов.



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