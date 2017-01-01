Пираты Сомали (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
В 2008 году мечтающий стать журналистом Джей Бахадур по совету бывалого коллеги едет в Сомали, чтобы написать книгу об этой стране. Никакого конкретного плана у него нет, но, как говорится, новичкам везeт - и вот уже па�рень жмeт руку президенту страны и берeт интервью у сомалийских пиратов.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ББРежиссёр
Брайан
Бакли
- Актёр
Эван
Питерс
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Бархад
Абди
- КПАктриса
Корал
Пенья
- ФЭАктёр
Филип
Эттинджер
- РПАктёр
Расселл
Познер
- КМАктриса
Киана
Мадани
- ДКАктёр
Дэррон
Каллиган
- РХАктёр
Роберт
Хоббс
- ББСценарист
Брайан
Бакли
- ЛФПродюсер
Лайл
Фредерикс
- МЯПродюсер
Мино
Яржура
- МНХудожник
Марк
Ньюэлл
- ВДМонтажёр
Виктор
Джори
- ДНМонтажёр
Джей
Нельсон
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау