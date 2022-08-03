Пиноккио
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Пиноккио

Пиноккио (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.82019, Pinocchio
Фэнтези, Приключения120 мин6+

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О фильме

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

Страна
Великобритания, Италия, Франция, Бельгия
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пиноккио»