Пиноккио (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.82019, Pinocchio
Фэнтези, Приключения120 мин6+
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О фильме
Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.
СтранаВеликобритания, Италия, Франция, Бельгия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- Актёр
Роберто
Бениньи
- ФИАктёр
Федерико
Иелапи
- РПАктёр
Рокко
Папалео
- МЧАктёр
Массимо
Чеккерини
- Актриса
Марина
Вакт
- ДПАктёр
Джиджи
Пройетти
- АБАктриса
Алида
Бальдари Калабрия
- АДАктёр
Алессио
Ди Доменикантонио
- МПАктриса
Мария
Пиа Тимо
- ДМАктёр
Давиде
Маротта
- МГСценарист
Маттео
Гарроне
- МЧСценарист
Массимо
Чеккерини
- ККСценарист
Карло
Коллоди
- МГПродюсер
Маттео
Гарроне
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- НБОператор
Николай
Брюэль
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли