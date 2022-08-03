Wink
Фильмы
Пингвиненок Пороро: Большие гонки.

Пингвиненок Пороро: Большие гонки. (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Pororo, the Racing Adventure
Мультфильм, Для самых маленьких73 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В глухой деревушке живет пингвиненок Пороро, мечтающий вырасти и стать настоящим гонщиком. Он отправляется на соревнование, но выиграть будет не так просто, ведь в соперниках у него многократный чемпион по гонкам Белый Тигр и нечистые на лапу медведи, вечно чинящие разные козни соперникам.

Страна
Южная Корея
Жанр
Спортивный, Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвиненок Пороро: Большие гонки.»