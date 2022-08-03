Пингвиненок Пороро: Большие гонки. (фильм, 2013) смотреть онлайн

В глухой деревушке живет пингвиненок Пороро, мечтающий вырасти и стать настоящим гонщиком. Он отправляется на соревнование, но выиграть будет не так просто, ведь в соперниках у него многократный чемпион по гонкам Белый Тигр и нечистые на лапу медведи, вечно чинящие разные козни соперникам.

