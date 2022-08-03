Пингвиненок Пороро: Большие гонки. (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Pororo, the Racing Adventure
Мультфильм, Для самых маленьких73 мин18+
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О фильме
В глухой деревушке живет пингвиненок Пороро, мечтающий вырасти и стать настоящим гонщиком. Он отправляется на соревнование, но выиграть будет не так просто, ведь в соперниках у него многократный чемпион по гонкам Белый Тигр и нечистые на лапу медведи, вечно чинящие разные козни соперникам.
СтранаЮжная Корея
ЖанрСпортивный, Мультфильм, Для самых маленьких
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПЁРежиссёр
Пак
Ён-гюн
- ЛСАктриса
Ли
Сон
- ЛМАктриса
Ли
Ми-джа
- ХСАктриса
Хам
Су-джон
- ХСАктриса
Хон
Со-ён
- ЧМАктриса
Чон
Ми-сук
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- КХАктёр
Ким
Хван-джин
- КДАктёр
Крис
Джай Алекс
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- ДБАктёр
Дрейк
Белл
- КХПродюсер
Ким
Хён-хо
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Власов
- ПЁМонтажёр
Пак
Ён-гюн
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён