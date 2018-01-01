Wink
Фильмы
Пилигрим
Актёры и съёмочная группа фильма «Пилигрим»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пилигрим»

Режиссёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Режиссёр

Актёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Актёр
Эдна Первиэнс

Эдна Первиэнс

Edna Purviance
Актриса
Сид Чаплин

Сид Чаплин

Syd Chaplin
Актёр
Мэй Уэллс

Мэй Уэллс

Mai Wells
Актриса
Дин Райснер

Дин Райснер

Dean Riesner
Актёр
Чарльз Райснер

Чарльз Райснер

Charles Reisner
Актёр
Том Мюррэй

Том Мюррэй

Tom Murray
Актёр
Китти Брэдбери

Китти Брэдбери

Kitty Bradbury
Актриса
Мак Суэйн

Мак Суэйн

Mack Swain
Актёр
Лойал Андервуд

Лойал Андервуд

Loyal Underwood
Актёр
Генри Бергман

Генри Бергман

Henry Bergman
Актёр
Филлис Аллен

Филлис Аллен

Phyllis Allen
Актриса
Джо Андерсон

Джо Андерсон

Joe Anderson
Актёр
Монта Белл

Монта Белл

Monta Bell
Актёр
Эдит Боствик

Эдит Боствик

Edith Bostwick
Актриса
Уильям Кэри

Уильям Кэри

William Carey
Актёр
Доннабелль Оустер

Доннабелль Оустер

Donnabelle Ouster
Актриса
Мики Дэниелс

Мики Дэниелс

Mickey Daniels
Актёр
Мэрион Дэвис

Мэрион Дэвис

Marion Davies
Актриса
Сесил Эванс

Сесил Эванс

Cecille Evans
Актриса
Карл Дженсен

Карл Дженсен

Carl Jensen
Актёр
Рэймонд Ли

Рэймонд Ли

Raymond Lee
Актёр
Джек МакКреди

Джек МакКреди

Jack McCredie
Актёр
Бет Нэйджел

Бет Нэйджел

Beth Nagel
Актриса

Сценаристы

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Продюсер

Художники

Чарльз Д. Холл

Чарльз Д. Холл

Charles D. Hall
Художник

Монтажёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Монтажёр

Операторы

Роланд Тотеро

Роланд Тотеро

Roland Totheroh
Оператор